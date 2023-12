Dziwny przypadek Nicolasa Cage’a. Czy gwiazda Hollywood na zawsze zostanie aktorem-memem?

W sieci znajdziemy bambilion memów z Nicolasem Cagem na każdą okazję. Można śmiało odnieść wrażenie, że te przykryły już jego dokonania aktorskie. W udzielonym niedawno wywiadzie na łamach "The Guardian" gwiazdor sam przyznał, że nie po to wchodził do świata kina, ale nie ma nad tym kontroli. Druga część wypowiedzi to jednak nie do końca prawda. Nie wiadomo, co smutniejsze: widok bosego i pijanego aktora, wyrzucanego z jednego z barów w Las Vegas, czy jego role w takich filmach jak "Czasy ostateczne" albo "Banita". A przecież mówimy o tym samym Nicolasie Cage’u, który wystąpił w "Dzikości serca" Davida Lyncha czy "Zostawić Las Vegas". Na początku następnego roku będzie świętował 60. urodziny i na liście jego dzieł powinno się znajdować zdecydowanie więcej wartościowych tytułów. W ostatnich latach Cage na szczęście wraca w bardziej udanych produkcjach. Niedługo w polskich kinach zobaczymy go choćby w groteskowym horrorze Kristoffera Borgliego, "Dream Scenario", w którym udowadnia, że nie zapomnimy o nim tak łatwo. Ale jak go zapamiętamy?