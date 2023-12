Najlepsza komedia romantyczna w historii? Fenomen "Notting Hill"

Bohater grany przez Hugh Granta pokazuje nam inne podejście do przeżywania niepowodzeń. W pewnym momencie Will słyszy od Anny, że jest dla niej "nikim", wyłącznie "dawną znajomością". Konfrontuje się z jej chłopakiem (który oczywiście jest burakiem), a mimo to bezinteresownie pomaga się jej ukryć przed tłumem paparazzi. A przecież tu mógłby pojawić się stary jak świat motyw zemsty: wkurzony Will spędza kolejne tygodnie na siłowni, żebyśmy kilka scen później mogli obejrzeć, jak ze świeżo wyrzeźbionym sześciopakiem, w koszulce polo, opiętych chinosach, zaraz po wizycie u barbera, z lookiem "zobacz, co straciłaś" wyrywa dziewczynę za dziewczyną. Na szczęście "Notting Hill" nie jest filmem o męskim ego.