Są małżeństwem od 54 lat. Co jest sekretem ich udanego związku?

Dolly Parton to gwiazda muzyki country, która od 54 lat jest szczęśliwą mężatką. W 1966 r. poślubiła Carla Deana. Para poznała się trzy lata wcześniej w Nashville. Parton żartobliwie nazywa męża swoim "największym fanem", ale okazuje się, że Carl widział żonę "w akcji" tylko raz - w 2011 r. podczas występu Dolly w "The Ellen DeGeneres Show".

Piosenkarka country nie mówi zbyt wiele o swoim małżeństwie. Jednak niedawno była gościem podcastu "The Table with Jessie Ware", w którym opowiedziała, jak jej się żyje z jednym mężczyzną od prawie 60 lat.

Dolly Parton mówi, co jest kluczem do udanego małżeństwa

- Mój mąż i ja jesteśmy razem od 57 lat, a małżeństwem jesteśmy od 54 lat. Mam go dość i jestem pewna, że ​​on ma dość mnie - zażartowała Dolly Parton. Gwiazda przyznała również, że jej mąż musiał "przyzwyczaić się" do licznej rodziny, ponieważ piosenkarka miała aż 11 braci i sióstr. - Ma jednego brata i jedną siostrę, więc musiał się trochę przyzwyczaić do mojej dużej rodziny - wyznała.