Sabina Jeszka była gwiazdą "Mam talent". Jak wygląda dziś?

Sabina Jeszka była o krok od wygranej "Mam talent". W finale musiała jednak ustąpić miejsca wówczas 12-letniej Magdalenie Welc o potężnym głosie. Mało kto pewnie pamięta, że to właśnie w tej edycji wystąpił też Kamil Bednarek, zdobywając 2. miejsce. I to właśnie on a nie jego uzdolnione koleżanki z programu zrobił największą karierę.