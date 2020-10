Sabina Jeszka kusi kreacją. Postawiła na odwagę

Sabina Jeszka kolejny już raz udowodniła, że telewizja to jej miejsce. Wystąpiła w "Tańca z Gwiazdami" i wszystkich przyćmiła. Nic dziwnego - wybrała odważną kreację.

Sabina Jeszka swoją wielką karierę rozpoczęła od występu w telewizyjnym show, dlatego też nie dziwi nikogo, że wciąż chętnie powraca na szklany ekran i udziela się w różnego rodzaju programach. Co więcej - nie tylko bierze w nich udział, ale i prezentuje się świetnie.

Sabina Jeszka dała się poznać widzom jako uczestniczka trzeciej edycji programu "Mam talent". Talent rzeczywiście ma, dlatego też doszła aż do finału. Co prawda nie wygrała show, ale zdobyła rozpoznawalność i sporą sympatię widzów, którzy śledzą jej muzyczne dokonania. Co prawda nie wydała jeszcze płyty, ale wypuściła za to kilka całkiem udanych singli.

Sabina Jeszka, choć prywatnie poświęca czas mężowi i córce, wciąż szuka swojego miejsca w programach telewizyjnych. Aktualnie bierze udział w programie "The Four. Bitw o sławę", a co za tym idzie promuje show w innych produkcjach.

Jako gość w programie "Taniec z Gwiazdami" Sabina Jeszcze olśniła telewidzów, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że przyćmiła wszystkich swoim wyglądem. Wokalistka zdecydowała się na piękną, żółtą sukienkę o bardzo ciekawym kroju. W oczy rzuca się od razu dekolt, który, trzeba przyznać, nadaje tej stylizacji charakteru.

Sabina Jeszka: "Bycie influencerką wyszło przez przypadek"

Jej wygląd nie przeszedł bez echa. W komentarzach pod zdjęciem na jej instragramowym profilu Sabina Jeszka otrzymała mnóstwo komplementów od zachwyconych fanów: "Wow!", "OMG, co to za kiecka?", "Przepiękna". My również jesteśmy zachwyceni!

A czy Wam podoba się Sabina Jeszka w tej stylizacji?