Pozuje w skromnych figach. Największe wrażenie robi to, co widać wyżej

Czasy, kiedy Maja Sablewska stała w cieniu reprezentowanych przez nią gwiazd dawno i bezpowrotnie minęły. Była menadżerka Mariny, Dody czy Edyty Górniak sama dołączyła do grona celebrytów, a jej kariera i burzliwe życie osobiste (rozstania i powroty do Wojtka Mazolewskiego) budzą zainteresowanie tabloidów i plotkarskich portali. W ostatnich latach Maja Sablewska konsekwentnie budowała swój mediany wizerunek jako ekspertka od mody i urody, telewizyjna stylistka, która odmienia życie źle ubranych i nieszczęśliwych Polek. I choć 2019, po sześciu latach na antenie TVN Style, program Sablewskiej spadł z anteny, gwiazda nie porzuciła modowej branży. Swoją pasję i kontrakty reklamowe realizuje w mediach społecznościowych.

Największe metamorfozy gwiazd

Celebrytka promuje m.in. rajstopy i bieliznę. Śmiałe, roznegliżowane zdjęcia na jej Instagramie, nie są rzadkością. Takie jak np. to w przezroczystych figach, które Maja Sablewska wstawiła ostatnio. Partnerka Wojtka Mazolewskiego pozuje w krótkim dopasowanym sweterku i czarnych majtkach. Choć bielizna robi wrażenie (to polska ekskluzywna marka; model, który nosi na sobie Maja, kosztuje nieco ponad 200 zł ) to jeszcze większe robi to, co widać powyżej.