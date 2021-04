Skończyła 41 lat. Sablewska pokazała się fanom praktycznie nago

Maja Sablewska świętuje urodziny we właściwym dla siebie, bardzo zmysłowym stylu. Po raz kolejny pokazała, że akceptuje siebie w pełnej okazałości i jest dumna z tego, jak wygląda. Nic dziwnego, to prawdziwa petarda!

Maja Sablewska to influencerka, która propaguje ciałopozytywność w pełnej krasie. Celebrytka na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest akceptowanie samej siebie i akceptowanie swojego ciała – to najlepsza droga do wydobywania z siebie wewnętrznego piękna. Te zasady nie tylko wpajała uczestniczkom swoich programów, ale i sama od lat wdraża je w życie. To, co zamieszcza w social mediach jest tego najlepszym przykładem.

Ponadto, jako była menadżerka gwiazd doskonale wie, jakimi prawami rządzi się show-biznes i co trzeba robić, by utrzymać się na fali popularności. Sablewska wykorzystuje do tego swój przebojowy charakter i oczywiście, seksapil.

Zobacz wideo: Maja Sablewska o przeprowadzce do Trójmiasta

Bo Maja Sablewska nie boi się odkrywać swego ciała. Ba, wyjątkowo chętnie to robi – zwłaszcza, że ciało ma i wypracowane, i ozdobione fantazyjnymi tatuażami. Zmysłowe i wyzywające fotki na jej profilu na Instagramie to więc ani nowość, ani zaskoczenie. Za to zawsze duża gratka dla fanów. Bo ilekroć publikuje właśnie roznegliżowane zdjęcia, zasypują ją komplementami.

Nie inaczej będzie tym razem. I nie tylko dlatego, że jej zmysłowy post jest wyjątkowo okolicznościowy – właśnie kończy 41 lat. Z tej okazji pokazała się właśnie w pełnej krasie, zakładając na siebie jedynie cieliste rajstopy.

Cóż, nie da się ukryć, takiej sylwetki mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć Mai Sablewskiej jeszcze wielu długich lat w takiej formie. Sto lat!