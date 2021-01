Sąd podjął decyzję. Wiadomo, ile otrzymają ofiary producenta

Trzy lata temu Ronan Farrow opublikował w "New York Timesie" reportaż o Harveyu Weinsteinie, którego kilkanaście kobiet oskarżyło o molestowanie seksualne. Niedługo później aktorka Alyssa Milano odpowiedziała na historie przedstawione w tekście hasztagiem #metoo i ruszyła prawdziwa fala. O tym, co robił Weinstein, mówiły najsłynniejsze zagraniczne gwiazdy. W maju 2018 r. Weinsteinowi postawiono zarzuty, ale skazano go dopiero w marcu 2020 r. Oficjalnie za wymuszenia aktu seksualnego na Mimi Haley z produkcji "Project Runway" i zgwałcenia aktorki Jessiki Mann.