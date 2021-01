Weinstein chce wyjść z więzienia. Grozi mu tym razem 140 lat za kratami

Od 24 lutego 2020 r. Harvey Weinstein odsiaduje wyrok 23 lat pozbawienia wolności. 68-letni były producent został skazany za gwałt na aktorce Jessice Mann oraz napaść seksualną na asystentkę produkcji "Project Runway" Mimi Haleyi. Prawdopodobnie resztę życia spędzi w więzieniu, biorąc pod uwagę doniesienia o jego złym stanie zdrowia. W dobrej kondycji zdają się być jego finanse, bo dalej stać go na opłacanie sztabu prawników, którzy pracują nad tym, by wyciągnąć go z więzienia.