Sąd przychylił się do prośby Ewy Krawczyk. Szczegóły pozostaną w tajemnicy?

Jak podaje tygodnik "Na żywo", Sąd Rejonowy w Zgierzu przychylił się do wniosku pełnomocniczki Ewy Krawczyk, aby wyłączyć jawność rozpraw. Oznacza to, że odtąd proces będzie przebiegał bez udziału dziennikarzy. Niewygodne fakty nie trafią zatem od razu do mediów. Odtąd każda ze stron będzie mogła wybiórczo donosić o toku postępowania.