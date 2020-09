Sadowska pokazała się w bikini. W odchudzaniu pomagała jej Doda

Maria Sadowska od kilku miesięcy współpracuje z Dorotą Rabczewską przy filmie "Dziewczyny z Dubaju". Obraz, którego reżyserią zajmuje się była trenerka "The Voice of Poland", a producentką jest Doda, będzie ekranizacją bestsellerowej powieści Piotra Krysiaka o tym samym tytule. Współpraca obydwu pań wykracza jednak poza filmowy plan. Jak zdradziła jakiś czas temu Sadowska, przebywanie w towarzystwie atrakcyjnych dziewczyn związanych z produkcją zmobilizowało ją do tego, by zadbać o swoją sylwetkę. Postawiła zawalczyć o swoją figurę, a w nowym wyzwaniu dopingowała ją Doda.