Salma Hayek pozuje nad basenem. Odtworzyła fotkę w bikini sprzed 21 lat

Salma Hayek skończyła na początku września 54 lata, ale w jej przypadku wiek to tylko liczba. Gwiazda Hollywood systematycznie pokazuje się na Instagramie w bikini i zachwyca zjawiskową figurą, która nie zmienia się od dekad. Matka 13-letniej Valentiny udowodniła to ostatnio, odtwarzając zdjęcie w kostiumie kąpielowym sprzed 21 lat.

Jak zmieniały się siostry Kardashian?

Salma Hayek zaczynała karierę w show-biznesie pod koniec lat 80. od występów w meksykańskich telenowelach. Do Los Angeles przeprowadziła się w 1991 r., a cztery lata później zagrała przełomową rolę w "Desperado". Od tamtego momentu jej kariera potoczyła się w zawrotnym tempie i nic nie wskazuje na to, by zwolniła w najbliższym czasie.