Sam seks. Wachowicz pręży się w bikini

Obecnie Ewa Wachowicz kojarzy się z programami kulinarnymi, a nie wyborami miss . A jednak właśnie konkurs piękności dla ślicznej blondynki okazał się przepustką do kariery. Gdyby nie wybiła się w 1992 r., zdobywając koronę, może dziś nie byłaby jedną z najbardziej znanych "szefowych kuchni" w telewizji.

Ewa Wachowicz od lat jest uosobieniem smaku i stylu. Celebrytka w tym roku kończy 50 lat, ale wciąż wygląda obłędnie. Co potwierdziła właśnie na Instagramie, gdzie obserwuje ją bez mała 140 tys. internautów.

W piątek po południu Wachowicz wrzuciła właśnie zdjęcie z wakacji w Chorwacji. Widzimy na nim uśmiechniętą i zadowoloną z życia prowadzącą, która wyleguje się we wzorzystym bikini. I wygląda obłędnie.

Wachowicz upomina celebrytki: "Nie ulegam modom na diety. Jem mądrze"

Ale większość obserwatorów pewnie nawet go nie przeczytała. "Milion dolarów", "Matko Boska, sam seks", "Im dłużej w Chorwacji, tym młodsza i piękniejsza" - to tylko niewielka próbka tego, co można znaleźć w komentarzach. Szczerze? Nie ma się czemu dziwić.