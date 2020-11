Sam Smith o byciu niebinarnym. Czuje teraz więcej przyjemności

W marcu tego roku Sam Smith oświadczył, że jest osobą niebinarną. "Nie jestem mężczyzną, nie jestem kobietą, jestem sobą" - wyznał w rozmowie z Jameelą Jamil, aktorką i prezenterką. Niedługo potem brytyjski artysta poprosił, by zwracać się do niego używając zaimków "oni/ich", które nie podkreślają płci.

"Dzisiejszy dzień jest dniem bardzo szczęśliwym. Dzisiaj postanowiłem, by wszyscy zwracali się do mnie zaimkami oni/ich. Całe życie toczyłem walkę z moją tożsamością płciową. Będę celebrował, to kim jestem w środku i na zewnątrz. Mam niezwykły przywilej, że jestem otoczony osobami, które mnie wspierają w tej niezwykłej decyzji" - napisał w mediach społecznościowych.