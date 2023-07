Samantha Fox kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniła się seksbomba lat 80.

Przeboje "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)" czy "Nothing's Gonna Stop Me Now" to wielkie hity końcówki lat 80., które rozsławiły Samanthę Fox na całą Europę. Niemal z dnia na dzień seksbomba z Wielkiej Brytanii podbiła listy przebojów, udowadniając, że potrafi nie tylko przyciągnąć oko, ale i ucho.