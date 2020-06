Sandra Kubicka i jej związek z Kaio. Nie było kolorowo

Sandra Kubicka i Kaio Goncalves zaczęli spotykać się na początku 2019 roku. Choć nie byli ze sobą długo, ich związek szybko nabrał tempa. Kryzysy ich nie omijały, jednak za każdym razem zakochani potrafili znaleźć do siebie drogę. Dociekliwi obserwatorzy życia Kubickiej wciąż zastanawiali się, czy to prawdziwe uczucie, jak długo przetrwa ten związek, czy życie w rozjazdach będzie im sprzyjać, jak Sandra będzie dogadywać się z córką partnera. Wbrew oczekiwaniom niektórych wszystko było idealne. Polka świetnie odnalazła się w związku z Brazylijczykiem, który chętnie odwiedzał z nią Polskę. Modelka znalazła nawet wspólny język z córką biznesmena.

W planach był ślub, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Sandra Kubicka i Kaio Goncalves nie założą sobie na palec złotych obrączek. Ceremonia zaplanowana była na tegoroczne wakacje, jednak przez pandemię koronawirusa została przesunięta w czasie. Modelka mówiła wówczas, że nie chce narażać bliskich, a ślub mogą przecież wziąć w innym terminie. Fani szybko zaczęli jednak podejrzewać, że to nie sytuacja na świecie była powodem odwołania uroczystości. Sandra Kubicka postanowiła na stałe wrócić do Polski. Twierdziła, że życie w Stanach ją męczy. Już wtedy węszono koniec związku z Kaio, ale nikt niczego tak naprawdę nie potwierdził.

Odpowiedź nie pozostawia pola dla wyobraźni: "Czasami o związek walczy tylko jedna osoba, gdy druga ma to w dupie. Czasami nie chcemy dopuścić do świadomości faktu ze to już koniec… Wiec się oszukujemy. Czekamy, aż ta druga osoba zmieni swoje zachowanie i decyzje i postawi Ciebie na pierwszym miejscu, a nie imprezy lub kolegów… Ale gdy już kolejny miesiąc nie widzisz zmian, to nie ma co siedzieć i czekać tylko puknąć się w głowę, otworzyć oczy i odejść”.