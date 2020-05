Sandra Kubicka została skrytykowana przez fanów. Ostro zareagowała

Sandra Kubicka tydzień temu poinformowała swoich fanów na Instagramie, że robią sobie z narzeczonym przerwę. Wyjaśniła, że przeszkadza jej zamiłowanie Kaio do imprez oraz częstego przyjmowania kolegów w swoim domu. Z tego powodu postanowiła, że wróci do Polski od razu, gdy będzie to możliwe.