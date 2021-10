Sandra Kubicka tak mówi o byłej swojego chłopaka. Blanka Lipińska nie będzie zachwycona

- Ja naprawdę dojrzałam. Nie powinnam porównywać swoich związków, ale gdy widziałam zdjęcia Cedrica z byłymi kobietami, to miałam w sobie taki jad, że nie mogłam na to patrzeć i było mi niedobrze, ale przecież np. z Julią (Wieniawą - przyp. red) się znam. Lubimy się z Julką. Więc z Alkiem rozmawiamy czasami o Julce i o tym, jak ona prężnie działa. Nie czuję żadnej złej emocji do niej - zapewnia Kubicka.