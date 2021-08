Sandra Kubicka ma nowego partnera. Jest zakochana

W rozmowie z portalem Plotek modelka wyznała, że "jest szczęśliwa". - Chcę rozmawiać o miłości w tym samym języku. Rozmawiamy, nie o miłości, ale w tym samym języku - zdradziła. - Ja jestem bardzo wylewna. Szczerość to moja cecha i zaleta bym powiedziała. Ja jak czuję miłość, to jestem pierwsza, która to mówi - dodała.