Sandra Kubicka rozstała się z kolejnym partnerem. O co poszło tym razem?

Sandra Kubicka jest jedną z najseksowniejszych polskich modelek. Karierę z powodzeniem rozwinęła zarówno w Polsce, jak i za oceanem. Niestety, w życiu prywatnym nie ma aż tyle szczęścia. Gdy już myślała, że na swojej drodze spotkała tego jedynego, a w planach był ślub, poinformowała media o rozstaniu z Kaio Goncalvesem . Porzuciła życie w Stanach Zjednoczonych i wróciła do swojej ojczyzny. To właśnie tu odnalazła swojego kolejnego wybranka .

- Spotykałam się z kimś przez jakiś czas. Jednak nie chcę się teraz zaręczać ani brać ślubu z kimś. Chciałam przeżyć etap randkowania, bo uznałam, że faceci to potrafią, ale jednak... nie potrafią. On chciał bardzo poważnego związku, ja nie jestem teraz gotowa oddać się komuś. Dodatkowo nie dogadywaliśmy się" - wyznała modelka.

- Ten nowy etap w moim życiu jest bardzo fajny. Nie muszę do nikogo dzwonić i tłumaczyć, że wrócę późno do domu. Nie muszę też negocjować z kimś, czy mogę jakąś sesję zrobić. Robię to, co chcę i jest fajnie. Związek zawsze mnie gdzieś tam blokował - dodała.