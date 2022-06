Sandra Kubicka ma problemy ze zdrowiem. "Musieliśmy popchnąć mnie lekami, bo był stan krytyczny"

W swoich relacjach zdradziła, jak się czuje i co stosuje, aby mieć się lepiej. Jednak mocno podkreśliła, że jej metody nie muszą działać na innych. Dodała, że każda osoba z jakimikolwiek zaburzeniami najpierw, zanim zacznie cokolwiek stosować, musi poradzić się lekarza. Kontakt ze specjalistą jest najważniejszy. - Do lekarza! Udać się do lekarza - powtarzała.