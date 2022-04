Sandra Kubicka chciałaby mieć dzieci. Wyjawiła ile

Modelka gościła w "Dzień dobry TVN", by o tym opowiedzieć. Odniosła się także do plotek i nieprzyjemnych komentarzy, z którymi muszą się mierzyć. - Pomimo tego, że jesteśmy coraz dłużej razem i ludzie już się przyzwyczaili i przestali nam to wytykać, znajdują się zawsze jakieś inne treści, które są przykre: wracanie do przeszłości, czy wytykanie błędów. Ja coraz gorzej to znoszę, a myślałam, że jestem silną psychicznie osobą – przyznała szczerze.