Sandra Kubicka martwi się o wybory. "Ludzie zaczynają strajkować"

- W Stanach jest podobna sytuacja. Ludzie zaczynają też strajkować, nie chcą wyborów i są przeciwko temu. Nie wiem, jak to się odbędzie, bo wszystko jest zamknięte. Wszystko, oprócz sklepów, które są czynne do godz. 20. Ludzie wariują, bo nie da się nic załatwić. Do tego jest wysokie bezrobocie, bo Trump zamknął wszystko naraz. A wcześniej głosowanie odbywało się właśnie w miejscach publicznych, w urzędach. Wątpię, że to otworzą tylko po to, żebyśmy mogli głosować w Polsce. Jesteśmy oboje bezrobotni z Kaio (narzeczony Kubickiej - przyp. red.), nie wiem, jak to będzie - powiedziała w wideorozmowie z serwisem plejada.pl.