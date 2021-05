Sandra Kubicka: "Nie wyobrażam sobie, aby kobiety nie miały prawa głosu"

Wszystko zaczęło się od błahego w zasadzie tematu. Sandra Kubicka postanowiła nawiązać do serialu: ""Opowieść podręcznej" to serial, który zaczęłam oglądać już kilka lat temu. Pamiętam, że myślałam wtedy o tym, jak strasznie byłoby żyć w takim kraju... Wiedziałam jednak, że to fikcja i nie przyszłoby mi do głowy, że dziś będę obawiać się tego, że niestety mój realny świat zmierza trochę w tę stronę..." - napisała.