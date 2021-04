Teraz wygląda inaczej. Kubicka przeszła metamorfozę

Sandra Kubicka to jedna z najseksowniejszych polskich modelek. Niektórzy twierdzą nawet, że zdetronizowała samą Joannę Krupę. I nic dziwnego. Młodsza rywalka prowadzącej "Top Model" przez ostatnie dziesięć lat pracowała dla najlepszych marek, będąc m.in. aniołkiem Victoria's Secret. Zdjęcia z jej udziałem zdobią amerykańskiego "Playboya", a sama 26-latka jest ambasadorką kilku modowych kampanii.

Kubicka nie zapomina też o swoich fanach w sieci. Modelka regularnie publikuje na Instagramie zdjęcia, na których prezentuje, co tu dużo mówić, głównie swoje ciało . A ma się czym pochwalić. Ostatnio jednak pokazała coś zupełnie innego, a mianowicie efekt metamorfozy, którą sobie zafundowała.

"NIGDY w życiu nie miałam grzywki bo nie mogłam... a ze teraz mogę robić co chce no to..." - napisała na Instagramie zadowolona z przemiany Kubicka.