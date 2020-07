Sandra Kubicka odpowiada byłemu narzeczonemu. Sugeruje, że miała depresję

Sandra Kubicka niedawno rozstała się ze swoim narzeczonym. Modelka wróciła z Miami do Polski i zamierza tu zostać na dłużej. Tuż po przyjeździe do Polski, gwiazda zapewniała, że relacja z Kaio zakończyła się w przyjaźni.

Niestety, okazuje się, że nie do końca jest to prawda. Mężczyzna wydał oświadczenie w mediach społecznościowych , w którym zasugerował, że Sandra Kubicka zaczęła pisać z obecnym chłopakiem na trzy tygodnie przed ich rozstaniem. Podobno nie zachowywała się też najlepiej w stosunku do niego, a Kaio chciał rozstania już w grudniu 2019 r.

- Przykre jest to, że on mówi, że chciał mnie zostawić już w grudniu... Jakbym była jakimś przedmiotem. W lutym nagrywał ze mną kampanię moich perfum, potem polecieliśmy na wakacje do Dubaju. Nie było tak, jak on mówi - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.