Sandra Kubicka i Kaio Goncalves: na jaw wyszła druga strona medalu.

Sandra Kubicka i Kaio Goncalves zaczęli spotykać się na początku 2019 roku. Choć nie byli ze sobą długo, ich związek szybko nabrał tempa. Kryzysy ich nie omijały, jednak za każdym razem zakochani potrafili znaleźć do siebie drogę. Dociekliwi obserwatorzy życia Kubickiej wciąż zastanawiali się, czy to prawdziwe uczucie, jak długo przetrwa ten związek, czy życie w rozjazdach będzie im sprzyjać, jak Sandra będzie dogadywać się z córką partnera. Wbrew oczekiwaniom niektórych wszystko było idealne. Polka świetnie odnalazła się w związku z Brazylijczykiem, który chętnie odwiedzał z nią Polskę. Modelka znalazła nawet wspólny język z córką biznesmena.

Niestety na początku czerwca Sandra Kubicka ogłosiła, że na stałe przeprowadza się do Polski. Nic nie wskazywało jednak na to, że Kaio Goncalves przyleci z nią. Szybko okazało się, że tak nagła decyzja spowodowana była rozstaniem.

"Mężczyźni nie podchodzą z taką chęcią do kobiety, która jest pewna siebie"

Choć Kaio Goncalves długo wzbraniał się przed komentowaniem rozstania, w końcu tu zrobił. I okazuje się, że jego wersja wydarzeń jest zupełnie inna niż ta, którą przedstawiła fanom Sandra Kubicka. Według biznesmena początek końca ich związku miał miejsce w grudniu, kiedy to chciał on się z Polką rozstać, jednak ona nalegała na to, by dalej ze sobą być.