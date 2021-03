Polscy sąsiedzi już mają jej dość. Zdradziła, co dzieje się w willi

Sandra Kubicka jest światowej klasy modelką, której kariera przyniosła nie tylko sławę, ale i fortunę. To dzięki niej celebrytka mogła zrealizować swój plan o powrocie do Polski. Kubicka, która wraz z rodziną w 2008 roku wyprowadziła się do Miami, niedawno kupiła pod Warszawą imponujący dom. Jest przestronny i luksusowy, a część wyposażenia modelka sprowadziła z USA. Sandra Kubicka zaprosiła do swojej willi dziennikarza "Faktu" z kamerą i pokazała, jak urządziła się w Polsce. Milionerka ma wszystkie wygody, do których przywykła za granicą. W rozmowie z przywołanym dziennikiem podkreśla jednak, że zależało jej na stworzeniu ciepłego, przytulnego wnętrza. Zamiast nowoczesności wybrała klasykę. Dlatego nie znajdziemy tu modnych od lat bieli i szarości, a drewno czy odcienie beżów połączone z nutką industrializmu.