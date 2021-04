Sandra Kubicka porozmawiała z siostrą. "Nigdy jej nie widziałam"

Sandra Kubicka jest światowej klasy modelką, której kariera przyniosła nie tylko sławę, ale i fortunę. To dzięki niej celebrytka mogła zrealizować swój plan o powrocie do Polski. Kubicka, która w 2008 roku wyprowadziła się do Miami, niedawno kupiła pod Warszawą imponujący dom. Jak mówi, decyzję o powrocie do Polski podjęła, bo tęskniła za przyjaciółmi i rodziną.