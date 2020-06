Kubicka jest przerażona. "Widziałam płonące radiowozy"

Przez USA przetaczają się dramatyczne w skutkach protesty po śmierci George'a Floyda. Czarnoskóry mężczyzna został brutalnie zatrzymany przez policjantów. Jeden z nich podduszał go kolanem, aż w końcu doprowadził do śmierci Floyda. To tragiczne wydarzenie stało się zarzewiem konfliktu w amerykańskim społeczeństwie. Ludzie wyszli na ulicę, by protestować przeciwko rasizmowi i brutalności policjantów, którzy nie liczą się z życiem czarnoskórych.