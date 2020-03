Sandra Kubicka ubolewa z powodu koronawirusa. Jej pobyt w Polsce znacznie się skrócił

Koronawirus w Polsce zbiera już swoje żniwo. Nie tylko coraz szybciej wzrasta liczba potwierdzonych przypadków zakażeń, ale i słyszeć już mogliśmy o śmiertelnych przypadkach. To wszystko wzbudza strach - ludzie tak naprawdę nie wiedzą z czym mają styczność i co im zagraża. Jednak każdy wie, że rzeczywiście koronawirus nam zagraża. Panika z tego powodu również daje się we znaki. Półki sklepowe świecą pustkami, a kolejki w dyskontach w normalnych warunkach mocno by odstraszały. Teraz jednak nie narzeka nikt - najważniejsze, by kupić produkty, które udało się złapać. Poza paniką istnieją też realne obostrzenia, na przykład te dotyczące lotów. Przekonała się o tym Sandra Kubicka.