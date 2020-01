Sandra Kubicka w złotym kostiumie kąpielowym. "Pracuj ciężko, imprezuj jeszcze mocniej"

Sandra Kubicka wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", ale choć program zniknął z anteny, modelka wciąż cieszy się popularnością. Ostatnio śliczna celebrytka pochwaliła się zdjęciem w kostiumie kąpielowym. Jak się domyślacie, wyglądała obłędnie.

Sandra Kubicka dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami" dała się nieco lepiej poznać swoim fanom. Od zakończenia najnowszej edycji minął już jakiś czas, a o Kubickiej wciąż jest głośno. Powody, by o gwieździe mówić zazwyczaj są dwa - jej uroda i fantastyczna figura lub związek, który ma wzloty i upadki. Niedawno okazało się, że Kubicka i jej partner Kaio Alves Goncalves porozumieli się i wspólnie powitali nowy rok. Wygląda też na to, że nie tylko prywatnie, ale i zawodowo Kubickiej wiedzie się bardzo dobrze.

Ostatnio modelka pokazała zdjęcie z sesji - pozowała oczywiście w kostiumie kąpielowym. Pozowanie do fotek w bikini lub bieliźnie to ta część modelingu, która przyniosła Kubickiej sukces. Polka świetnie radzi sobie w branży - działa nie tylko w Polsce, ale i w USA. Na co dzień mieszka w Miami i tam działa.