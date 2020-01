Sandra Kubicka wita 2020 r. z narzeczonym. Po kryzysie ani śladu

Sandra Kubicka ma zapewne wiele celów na 2020 r. Jeden z nich na razie się spełnia. Wrzucając do mediów społecznościowych wspólne zdjęcie z narzeczonym, zamknęła temat kryzysu w związku i może z nim planować wspólną przyszłość.

Na szczęście para dość szybko doszła do porozumienia i wrócili do siebie. Mówiło się o kryzysie, że jeszcze nie odbudowali wystarczająco związku. Dzisiaj jednak nie widać ani śladu po trudnym okresie, co potwierdza najnowsze zdjęcie.