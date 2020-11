Sandra Kubicka w skąpym bikini. Pochwaliła się zgrabnym ciałem

Sandra Kubicka ma na swoim koncie kilka mniejszych i większych wpadek , ale mimo to ludzie wciąż ją lubią. Jej uroda jest szeroko komentowana, a niektórzy twierdzą nawet, że modelka jest jedną z najpiękniejszych Polek. Uznają ją za "nasze dobro eksportowe". Inni podchodzą do tej kwestii mniej radykalnie, choć nadal komplementują wygląd Sandry. I choć Kubicka często pozuje profesjonalnym fotografom, na jej instagramowym profilu nie brakuje amatorskich fotek, na których prezentuje się równie dobrze.

Sandra Kubicka lubi być podziwiana. Z pewnością ułatwia jej to uroda, która stała się jej przepustką do kariery w świecie mody. Modelka najwięcej komplementów zbiera na Instagramie, gdzie zamieszcza mnóstwo swoich zdjęć, a każde z nich pobudza wyobraźnię. Kubicka doskonale zdaje sobie z tego sprawę i, jak widać, podoba jej się to. Fani reagują na jej fotki bardzo entuzjastycznie.