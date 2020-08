Sandra Kubicka tańczy w bikini i przyciąga spojrzenia. Ten występ zrobił furorę

Na nagraniach widać, jak 25-letnia gwiazda beztrosko tańczy do greckich rytmów w towarzystwie przyjaciela. Występ przyciąga spojrzenia plażowiczów i innych gości hotelu, jednak roztańczonemu duetowi wcale to nie przeszkadza.

"Jesteśmy sobą. Nie ważne, kto patrzy. Kocham Was misiaki. Prawie całe życie razem. Ta przyjaźń nigdy nie zginie. Idziemy przez życie razem" - napisała Sandra Kubicka w komentarzu do krótkich filmików, które wrzuciła do sieci. Widać na nich dokładnie nie tylko idealne ciało modelki ubranej w skąpe bikini, ale i reakcje przypadkowych widzów tego show, którzy nie mogli oderwać od piękności wzroku i nagrywali ją telefonem komórkowym.