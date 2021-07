Kubicka stanęła tyłem ubrana w mokre bikini. Nie sposób oderwać wzroku

Sandra Kubicka ciężko pracuje, by zaistnieć w branży modelingowej nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ostatnio postanowiła rozszerzyć działalność i stworzyła kolekcję strojów kąpielowych. Nic dziwnego - sama jest najlepszym dowodem na to, że jeśli się chce, w bikini można wyglądać rewelacyjnie. Nawet gdy przytyje się kilka kilogramów. Na najnowszym nagraniu, które pojawiło się na instagramowym profilu Kubickiej, widać ją w skąpym kostiumie do pływania. 26-latka wynurza się z wody i kusi, pozując w basenie - a wszystko to w zwolnionym tempie. Kubicka wygląda rewelacyjnie!