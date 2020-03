Sandra Kubicka zamieściła wymowny wpis. Chodzi o gromadzenie się podczas kwarantanny

Zarządzona przez władze domowa kwarantanna, z pandemią koronawirusa, wymusiła na wszystkich tymczasową zmianę trybu życia. Uczniowie i studenci przeszli na zajęcia online, a wielu pracodawców i pracowników, o ile mieli taką możliwość, przystosowali się do działania w domowych biurach.

Sytuacja, w której należy zastosować podwyższone środki ostrożności, jest nadzwyczajna, ale ma wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Dlatego też rządzący stanowczo zalecają pozostawanie w domach także w czasie wolnym – mimo, a nawet zwłaszcza zachęcającej do wyjść, sprzyjającej pogody.

Swoją popularność w tej sytuacji wykorzystują w słusznym celu znani i lubiani . Zachęcają do pozostawania w domach i nie gromadzenia się na zewnątrz, osobiście dając przykład stosowania się do kwarantanny. Sami też dzielą się pomysłami na spędzenie tego czasu i przemyśleniami, jak przetrwać ten nietypowy okres.

Wykorzystują popularność także, by skłonić fanów i internautów do myślenia. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu osobom naprawdę trudno usiedzieć w domu, bez możliwości korzystania z uroków wiosny. Jedną z próbujących odwołać się do rozsądku fanów jest Sandra Kubicka.