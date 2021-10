Sandra Kubicka zrezygnowała z willi w Wilanowie. Zamieszkała razem z Baronem

- To jest bardzo ważne i cieszę się, że on ma takiego samego bzika jak ja na punkcie czystości. Wszystko jest poukładane, każdy ma swoją przestrzeń, dzielimy się obowiązkami, Alek ma nadal swoje mieszkanie. To, w którym jesteśmy teraz wybraliśmy razem, poukładaliśmy wszystko razem, to jest nasze gniazdko - przyznała Kubicka.