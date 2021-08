Sandra Kubicka żegna się z Grecją. Jakie widoki

Sandra Kubicka lubi być podziwiana. Z pewnością ułatwia jej to uroda, która stała się jej przepustką do kariery w świecie mody. Modelka najwięcej komplementów zbiera na Instagramie, gdzie zamieszcza mnóstwo swoich zdjęć, a każde z nich pobudza wyobraźnię. Kubicka doskonale zdaje sobie z tego sprawę i podoba jej się to, że fani reagują na jej zdjęcia tak entuzjastycznie.