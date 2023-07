Sarah Ferguson jest po operacji. Przeszła prawdziwą gehennę

Ferguson miała zresztą powiedzieć w zeszłym tygodniu swoim przyjaciołom, że czeka ją "długa droga" do wyzdrowienia, ale jest zdeterminowana, by pokonać chorobę. Teraz wraca do sił w swoim domu w Royal Lodge w Windsorze, gdzie mieszka z byłym mężem. Może liczyć na pełne wsparcie swojej rodziny.