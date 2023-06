Książę Andrzej popadł w paranoję. Boi się wyjść z domu

- Nie mógł wyrazić się bardziej jasno. Nie zamierza się wyprowadzać i przenosić do innej nieruchomości, ma umowę najmu, wydał miliony na urządzanie tego miejsca i nie chce się przeprowadzać. Ktokolwiek za tym stoi, musiałby go wyciągnąć, a to najwyraźniej się nie wydarzy - twierdzi dworski informator "Mirror".