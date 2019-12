Sarah Paulson na urodzinowej kolacji. Ma dużo starszą partnerkę

Sarah Paulson to aktorka znana z takich filmów jak "Zniewolony", "Glass", "Ocean's 8", "Carol" czy serialu "American Crime Story". Niedawno obchodziła 45. urodziny i z tej okazji wybrała się na kolację do ekskluzywnej restauracji w West Hollywood. Popularne miejsce wśród gwiazd jest zarezerwowane wyłącznie dla osób, które płacą 4200 dol. (ponad 16 tys. zł) za członkostwo.

Mimo to Sarah i Holland uchodzą za jedną z najbardziej lubianych par w Hollywood. W sieci co jakiś czas krążą wpisy, jakie panie wysyłają sobie w mediach społecznościowych. Słodkie komentarze, słowa wsparcia i wyznania miłości - Sarah i Holland już przywykły do tego, że nie są "typową" parą.