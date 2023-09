Sasha Obama relaksuje się w Hollywood. Puszcza "dymek"

- Malia jest dużo spokojniejsza, bardziej cierpliwa, wszystko ma bardzo przemyślane, nie działa impulsywnie. Kiedy była nastolatką i chciała wyjechać ze znajomymi na weekend, wiedziała, że nie może ot tak, po prostu, zapytać ojca o zgodę, bo on od razu znajdzie 100 argumentów na "nie". Wchodziła więc do jego gabinetu i mówiła: "Mam do napisania z przyjaciółmi pracę szkolną, opowiedz mi o obecnej sytuacji w Syrii". On oczywiście był przeszczęśliwy, mogąc pomóc córce, a ona wiedziała, że teraz ma go już w garści i niczego jej nie odmówi - opowiadała Michelle Obama w podcaście "We Can Do Hard Things".