Scena Nowego Rapu na FRYDERYK Festiwal 2020

FRYDERYK Festiwal to miejsce, w którym nie tylko spotykają się topowi polscy muzycy – tu szansę zaprezentowania się mają także młodzi artyści rozpoczynający karierę muzyczną.

Scena Nowego Rapu to projekt, który zaprezentuje na FRYDERYK Festiwal jednych z najciekawszych hip-hopowych debiutantów ostatnich miesięcy. Już 15 marca w Katowicach usłyszeć będzie można duet Miętha, który w drugiej połowie 2019 r. zadebiutował krążkiem Autoportret. Jak mówią sami raperzy, ich twórczość wzbogaca obecną glebę muzyczną i inspiruje do śmielszych eksperymentów sonicznych. Do Katowic przyjedzie także Gverilla, który na festiwalu zaprezentuje swój nowy materiał. Jego twórczość to połączenie ekspresywnej liryki oraz eksperymentalnych linii wokalnych.