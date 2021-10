Schejbal opisuje to, co widziała na granicy. "Proszę was tylko o jedno"

"Czasem w nocy słychać strzały. Całe serie. Pewnie w powietrze, ale kto to wie? Patologia rodzi patologię. Lęk budzi demony, a czas pogłębia odczuwalną beznadzieję. Tam, przy wschodniej granicy jest inna czasoprzestrzeń, o czym wielu z was nawet nie ma pojęcia, bo czym innym jest słuchać o tym w środkach masowego przekazu, a czym innym doświadczyć. Jakoś dojdę do siebie. Proszę was tylko o jedno; Nie bądźmy obojętni" - dodaje.