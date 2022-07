Sebastian Fabijański będzie miał problemy za przyznanie się do zażywania narkotyków? Prawnik wyjaśnia

- W sposób zdroworozsądkowy należy traktować informacje pozyskane w sieci jako źródła, które są do weryfikacji. Jeśli w tym konkretnym przypadku ktoś mówi, że zażywał narkotyki, to na tej podstawie policja żadnego zarzutu nikomu nie postawi, bo nie ma to żadnej wartości dowodowej - skomentował mecenas Mariusz Paplaczyk z kancelarii adwokackiej "Wiza Paplaczyk".