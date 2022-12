Sebastian Karpiel-Bułecka szczerze o małżeństwie. "Nie zawsze jest pięknie i różowo"

- Bez tego trudno byłoby mi żyć. Zostałem wychowany w wierzącej rodzinie. Babcia dużo się modliła i zabierała mnie ze sobą do kościoła. To we mnie zostało i do dzisiaj praktykuję. Kiedy jest ciężko, zwracam się do Boga. Bardzo mi to pomaga w życiu. Mam ufność, że ktoś nad nami czuwa i nawet, kiedy wszystko się sypie, szukam w tym jakiegoś sensu. I po jakimś czasie go znajduję, co mnie utwierdza w przekonaniu, że idę dobrą drogą - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".