Seks, styl, szarm i skandal. Kalina Jędrusik bezczelnie budowała swoją legendę

Mąż czeka obok

Choć byli sobie coraz bliżsi emocjonalnie, oddalali się na płaszczyźnie seksualnej. O Dygacie chodziły plotki, że jest niezdolny do zaspokojenia wybujałego apetytu erotycznego żony, albo że wręcz w ogóle jest aseksualny. Ona zaś potrafiła powiedzieć w jednym z wywiadów: "nie wyobrażam sobie życia bez seksu. Brak seksu to kalectwo, które trzeba leczyć". Posługując się dzisiejszymi określeniami, śmiało można określić ich ówczesne relacje związkiem otwartym: oboje małżonkowie dawali sobie prawo do "skoków w bok", za każdym razem, kiedy mieli na to ochotę i okazję. A potem nie było żadnych afer i pretensji.