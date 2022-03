Selma Blair wywalczyła sądowy zakaz zbliżania się. Napastnik był jej kochankiem

Przypomnijmy, że aktorka dowiedziała się, że choruje na stwardnienie rozsiane, w połowie 2018 r. Kilka miesięcy później ogłosiła to światu i zaczęła walczyć na wszystkich frontach, by nie stracić sprawności i wspierać innych dotkniętych tą chorobą. Czasami porusza się o lasce, ale cały czas jest aktywna zawodowo. W ostatnich latach zagrała w takich serialach i filmach jak "Another Life", "Zagubieni w kosmosie", "After 2" czy "Far More".