Seria niepokojących wpisów aktorki. "Mam dość"

"Dobiłam do granicy wytrzymałości na to, co serwuje mi wszechświat. Mam dość. Jestem zmęczona. Naprawdę czuję się jak pier...ony przegrany" - napisała 39-latka. Dalej dodaje: "Czuję przegraną, bo mam wrażenie, że zrobiłam swoją pracę, działałam, nie było żadnych zarzutów". Tłumaczy, że spotkała się z wieloma rozczarowaniami, z odrzuceniem, ale poradziła sobie z niepowodzeniami. Napisała, że miała wiarę w wszechświat, ale w końcu coś w niej pękło.